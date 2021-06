Loggia Mercanti, critiche anche da Anpi “Più vigili e telecamere” De Pasquale”Richieste di buon senso”

La Loggia dei Mercanti, teatro squallido di degrado, risse, abusivismo di cui Sala non si occupa, teso ad una propaganda elettorale di presenza e di dichiarazioni.

“La situazione alla Loggia dei Mercanti sta diventando insostenibile. Sabato 5 giugno si è scatenata l’ennesima violenta rissa tra giovanissimi che si sono affrontati lanciandosi sedie, tavoli del McDonald’ss e prendendosi a bottigliate. Accanto a questa delicatissima situazione riguardante la sicurezza assistiamo all’inaccettabile stato di degrado in cui versa la Loggia. Proprio davanti alle installazioni in vetro stratificato ideate dall’arch. Cini Boeri e donate dall’Anpi alla città di Milano, abbiamo potuto constatare, nel tardo pomeriggio di mercoledì 9 giugno, la presenza di cocci di bottiglia e cartacce di ogni genere. Le nostre richieste, rivolte al Comune di Milano, di pulizia, di potenziamento dell’illuminazione, di installazione di cartelli che raccomandino ai cittadini il rispetto di questo importantissimo luogo della Memoria, della storia e della cultura della nostra città attendono una risposta da parte del Comune”. Così Roberto Cenati, presidente dell’Anpi provinciale di Milano.

Anche l’Anpi, quindi è costernata per i comportamenti dell’amministrazione e la sua assenza

“Sul governo della movida ANPI fa richieste di assoluto buonsenso come maggior presidio e telecamere. Pur di non ammettere gli errori, Giuseppe Sala e il centrosinistra continuano a negare che esista un problema sicurezza e che la ‘movida’ debba essere governata dal Comune e non lasciata nell’anarchia. Chiediamo al sindaco di tutelare residenti e commercio attraverso la Polizia Locale, il coordinamento tra le Forze dell’Ordine, ordinanze anti abusivi e anti spaccio, e limiti all’orario di servizio nelle occupazioni suolo straordinarie”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Fabrizio De Pasquale.

Nel dettaglio Roberto Cenati ha dichiarato “E’ indispensabile alla luce dei gravissimi recenti fatti – aggiunge – rafforzare il pattugliamento delle forze dell’ordine, della polizia locale e procedere all’installazione di telecamere di videosorveglianza. Per quanto ci riguarda promuoveremo iniziative di carattere storico-culturale alla Loggia dei Mercanti e organizzeremo con le scuole di Milano e Provincia visite guidate che però devono avvenire in un clima di assoluta sicurezza e tranquillità. L’incolumità di giovani e giovanissimi studenti non può essere messa a rischio dallo scatenarsi di atti di violenza ai quali troppo frequentemente abbiamo dovuto assistere. L’Anpi Provinciale di Milano si impegnerà a fondo su questo terreno. Lo ha dimostrato realizzando, a proprie spese, il restyling della Loggia su progetto dell’architetto Cini Boeri, per contrastare il degrado di questo meraviglioso luogo. L’Anpi, però, come già ribadito, non può certo sostituirsi alle forze dell’ordine per i problemi riguardanti la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, messe continuamente a rischio”.