Il commento di Luciano: Euro 2020 – 5a giornata

Buongiorno lettori, due le partite in programma per il gruppo F tra pomeriggio e sera di ieri:

1- Ungheria-Portogallo

2- Francia-Germania

In Ungheria esordio per Ronaldo con il suo Portogallo, match che almeno sulla carta doveva non costituire ostacolo troppo ostico per i portoghesi. Il campo però, almeno nella prima frazione di gara, offre una panoramica meno semplice che nelle aspettative. L’Ungheria si rivela avversario scorbutico, ben poco disponibile a fare da sparring partner ai più quotati avversari, e costruisce una diga davanti al suo portiere. Le occasioni non mancano comunque alla squadra di CR7, che però al 43′ fallisce clamorosamente un tap in per il vantaggio, calciando alto da pochi passi un pallone d’oro di B.Fernandes a centro area.

Gulacsi , che evita per almeno 3 volte gol che sembravano certi. E per un attimo, l'Ungheria addirittura sogna all'80' mandando la palla in rete con Schön che parte in posizione sospetta, rientra sul sinistro in area e calcia in rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. E' ormai l'84' e il Portogallo tenta il forcing finale, che finalmente va in porto con Raphael Guerreiro: tiro da dentro l'area, la palla viene deviata imparabilmente da Orban e Gulacsi non può far nulla. 0-1. Appena 3 minuti più tardi, raddoppio su calcio di rigore concesso ai lusitani, per un fallo in area di Orban su Renato Sanches: dal dischetto Ronaldo non sbaglia e sullo slancio, in pieno recupero (92′) lo CR7 riceve un tocco da Rafa Silva, si presenta davanti a Gulacsi, lo supera in dribbling e mette dentro a porta vuota. 0-3 e tutti sotto la doccia.