Piscina (Lega) “Giornata mondiale del donatore di sangue, 4 date nei quartieri con Municipio 2 e AVIS”

Dal 14 giugno, Giornata mondiale del donatore di sangue, AVIS Comunale di Milano con il Municipio 2 mettono a disposizione 4 date in 4 diversi quartieri dove i cittadini, su prenotazione, potranno recarsi a fare un gesto solidale! Si parte con il quartiere Maggiolina nella splendida Villa Mirabello e si prosegue nel Parco Martesana, nel Parco Villa Finzi e nel Parco Franca Rame. “Stiamo vivendo un periodo difficilissimo, tra i più complicati della nostra storia recente. <dichiara Samuele Piscina, Presidente del Municipio 2 di Milano> La pandemia sta segnando ogni aspetto della nostra vita: affetti, libertà individuali, lavoro, cultura, benessere, salute. Anche a causa di questo periodo storico complesso, osserviamo con sempre maggiore frequenza la carenza di disponibilità delle unità di sangue necessarie negli ospedali. Per questo motivo, come Municipio 2 di Milano, abbiamo fortemente voluto organizzare con AVIS Milano, che ringraziamo enormemente, un evento per avvicinare i cittadini alla donazione di sangue, un bellissimo gesto che fa del bene a noi stessi e al prossimo.” Il sangue si rigenera totalmente sin dalle prime ore dopo la donazione e chi lo dona ha diritto per legge all’esonero lavorativo con la giornata comunque retribuita; grazie agli esami del sangue, realizzati e inviati direttamente a casa, ci sarà l’occasione di monitorare lo stato di salute e un concreto aiuto per mantenere il migliore stile di vita possibile.

L’iniziativa, nel nostro territorio municipale, prevede 4 mattinate di donazione in diversi luoghi del Municipio, con la presenza dell’Unità Mobile di AVIS, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, come di seguito: 1) Lunedì 14 giugno, presso la prestigiosa “Villa Mirabello”, via Mirabello 6 Milano, in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue. 2) Giovedì 24 giugno nel parco “Martiri della libertà iracheni vittime del terrorismo” (Parco Martesana), in via Agordat presso l’anfiteatro. 3) Venerdì 25 giugno presso il parco “Villa Finzi”, in via Sant’Erlembaldo 4) Sabato 26 giugno presso il parco “Franca Rame”, in via Tognazzi – via Gassman. Al fine di garantire il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie e le norme COVID, è OBBLIGATORIA la PRENOTAZIONE: CHIAMATE SUBITO lo 0270635020 o inviate una mail a servizio.donatori@avismi.it PER PRENOTARE LA DONAZIONE VICINO A CASA!

In rappresentanza di Regione Lombardia è presente l’Assessore Stefano Bolognini, che ha voluto salutare e ringraziare i volontari AVIS presenti al presidio. “Contiamo sull’aiuto di tutti i cittadini per rendere il nostro territorio ancora più aperto, disponibile e attento ai bisogni delle persone. Vi aspettiamo con grande gioia!” <conclude il Presidente municipale>

Samuele Piscina

Vicecommissario Lega Milano

Presidente Municipio 2 Milano