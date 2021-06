Orgoglio Lombardia Vita i donatori lombardi di sangue raro per salvare paziente in Sicilia

Grande lavoro di squadra tra la Lombardia e i colleghi della Regione Sicilia per un trapianto salva-vita.

Una paziente in Sicilia doveva sottoporsi a un trapianto salva-vita di fegato che per essere realizzato richiedeva molte trasfusioni con una grossa complicazione: il sangue necessario è raro. Per questo i medici siciliani hanno contattato la ‘Banca del Sangue Raro’ al Centro Trasfusionale del Policlinico di Milano, che ha subito attivato una vera e propria ‘staffetta’ di 20 donatori rari, tutti lombardi. Una gara di solidarietà che ha portato i donatori a rispondere alla chiamata da ogni zona della Lombardia e a mobilitarsi per salvare una vita a mille chilometri di distanza. Il trapianto è stato eseguito con successo in Sicilia, la paziente sta bene, le sue condizioni sono in continuo miglioramento e sta eseguendo i consueti controlli ambulatoriali. Un’altra bella storia del grande cuore dei lombardi che voglio riproporvi nell’ambito della Giornata Mondiale dei Donatori di Sangue che oggi celebriamo.

Attilio Fontana