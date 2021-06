Manca la corrente, Consiglio comunale sospeso. Il proprietario di A2A rimane al buio

Quando piove molto o quando fa molto caldo a Milano i blackout sono sempre più frequenti. Interi isolati rimangono senza energia perché la rete e le cabine elettriche non sono state rinnovate e adeguate.

Ieri il blackout è toccato agli uffici comunali di Via Marino e questo ha comportato il blocco e la sospensione del Consiglio Comunale. Insomma nella stanza dei bottoni non c’era energia e non funzionavano i server e la rete.

Mentre A2A fa 262 milioni di utili l’anno, il suo azionista di maggioranza Comune di Milano si è dimenticato di chiedere investimenti sulla rete elettrica di Milano. E così la rete di distribuzione energia invecchia e lascia Milano in blackout. Sala parla di smart city ma la sua incuria verso le reti ci costringe a situazioni da terzo mondo.