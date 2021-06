Quattro giovani rapinati e aggrediti a bottigliate in testa in corso Como

Aggressione in Corso Como nella Milano incontrollata. L’ennesimo episodio che si verifica con scadenza quotidiana: l’insicurezza a Milano fa paura. La cronaca di MilanoToday è raccappricciante “Le vittime sono tre italiani e un romeno. Un 17enne che è stato trasportato presso l’ospedale Città Studi per ferite lacero contuse al naso e al labbro; un 19enne, trasportato in codice verde presso l’ospedale Fatebenefratelli per lievi ferite da taglio alla testa; un 18enne che non ha riportato ferite; un 18enne, il ragazzo romeno, che ha riportato contusioni ed escoriazioni varie medicate sul posto. Indagini in corso al fine di identificare gli autori.”

E il fatto “Aggressione tra corso Como e corso Garibaldi, in piazza XXV Aprile a Milano. Intorno alla 1.35 di domenica i militari della pattuglia mobile di zona della Compagnia Milano Duomo e della Stazione Moscova sono intervenuti per soccorrere quattro giovani (tra cui un minorenne). Sono stati aggrediti da un gruppo di circa cinque o sei coetanei descritti come di origini nordafricane. I malviventi hanno prima rubato i telefoni cellulari e un orologio ai giovani. Poi li hanno colpiti con delle bottiglie in vetro e armi da taglio, prima di fuggire.”

Commenta Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda “Milano continua a finire su tutti i quotidiani per le rapine, le risse, le aggressioni.

Ieri notte un altro bollettino di guerra: tre risse con feriti sui Navigli, una rapina con cocci di vetro in Piazza XXV aprile con un minorenne ferito. E per fortuna non c’è scappato il morto.

A proposito qualcuno vuole far vedere al sindaco il video della donna aggredita mercoledì da un rapinatore algerino con delle forbici nella scala del metro in piazza del Duomo? O il video del ragazzo che qualche sera fa impugnava il machete alle colonne di San Lorenzo? O quelle delle sedie lanciate nella loggia dei Mercanti? O quelli delle baby gang in piazza Aulenti? E questi video li vedono in tutto il mondo, bel biglietto da visita per il rilancio di Milano… grazie Sala!”