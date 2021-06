Il contributo degli Alpini in prima linea per i vaccini: al Palazzo delle Scintille è record

Alpini, volontari e un contributo di assoluta dedizione nell’hub più grande della città. Un primato al Palazzo delle Scintille, l’hub vaccinale più grande di Milano dove le dosi inoculate hanno superato le 170mila unità. Un particolare ringraziamento va ai volontari dell’Associazione Nazionale Alpini. “Solo a Milano sono impegnate circa 300 persone – spiega a Milano Today Gianfranco Baudone, coordinatore dei volontari al Palazzo delle Scintille – Il nostro corpo è da sempre in prima linea in casi di emergenza nazionale, ci occupiamo di coordinare gli ingressi, ma anche di fornire un poco di supporto emotivo a chi magari arriva con qualche timore. Personalmente devo dire che mi sono stupito nel vedere quanto gli anziani siano molto più gestibili dei giovani. Reggono meglio. Molti ragazzi, invece, sono addirittura svenuti dopo la vaccinazione, probabilmente per motivi di ansia e spesso ci è toccato fare anche un po’ da psicologi”.

