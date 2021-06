Carlo Porta: una mostra per il bicentenario della morte del poeta di Milano

Dopo un convegno scientifico ecco una mostra per per tributare il giusto omaggio a Carlo Porta e restituire a Milano il “suo” poeta. La figura di Carlo Porta, infatti, per le celebrazioni del bicentenario della morte ( avvenuta il 5 gennaio 1821) fino al 25 luglio, al “poeta di Milano” sarà dedicata una mostra allestita nella sala del Tesoro del Castello Sforzesco di Milano.

Le celebrazioni del bicentenario della morte di Porta intendono essere l’occasione per ricordare un poeta a lungo frainteso, “ridotto ad allegra macchietta o cantore di un Milanin perduto”, spiegano gli organizzatori. Solo da pochi decenni, infatti, Carlo Porta ha riacquistato il posto che gli compete sullo scaffale dei “gran lombardi”, accanto a suoi schietti estimatori come Alessandro Manzoni, Carlo Cattaneo, Carlo Dossi, Delio Tessa, Carlo Emilio Gadda, Giovanni Testori. Porta in effetti non è solo il miglior poeta della tradizione dialettale milanese. È anche il più grande narratore in versi dell’Ottocento italiano: il primo a dar voce al popolo – servi, ciabattini, prostitute – con effetti di sorprendente intensità, che oltrepassano di slancio i territori del comico..

Le celebrazioni, andranno oltre il convegno: al Castello Sforzesco, infatti, con la mostra “El sur Carlo milanes“. L’esposizione, curata da Mauro Novelli, propone una scelta di libri, cimeli e documenti portiani, alcuni dei quali esposti per la prima volta: dai ritratti del poeta e dei suoi familiari, al timbro personale di Porta e le sue chiavi di cassiere del Monte Napoleone, da una serie di preziosi autografi provenienti dalla Raccolta Portiana, a volumi ed edizioni illustrate delle opere di Carlo Porta. Sarà, inoltre, possibile ascoltare i versi del poeta, interpretati daTino Scotti, Franca Valeri, Franco Parenti, Tino Carraro, Dario Fo. Prenotazioni online e informazioni aggiornate sulle modalità di visita su www.milanocastello.it.