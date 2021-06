In Lombardia da oggi niente più Astrazeneca per richiami under 60

“Da oggi, sabato 12 giugno, secondo quanto disposto dal Comitato Tecnico Scientifico, le seconde dosi agli over 60 vaccinati con Astrazeneca saranno fatte con lo stesso vaccino. I richiami delle persone under 60 vaccinate in prima dose con Astrazeneca verranno invece effettuate con un altro vaccino”. Lo comunica in una nota la Dg Welfare della Regione Lombardia ricordando che prosegue con successo la vaccinazione dei lombardi, soprattutto dei giovani.

La Nota precisa inoltre che per i 12-17enni già oggi viene usato solo Pfizer; per i 18-49 anni Pfizer o Moderna; per i 50-59enni Pfizer, Moderna o Johnson & Johnson; per gli over 60 Astrazeneca o J&J; per i fragili Pfizer o Moderna. “Tutti i vaccini – conclude la Nota – sono validati da Ema ed Aifa e sono sicuri”.