Taxiblu: intere zone in mano a balordi, servono più forze dell’ordine

“Che ci sia un problema legato alla sicurezza in questa città non è certo cosa nuova. Che questo problema si stia pericolosamente acutizzando nelle ultime settimane è un dato di fatto per chi lavora o abita in alcune zone, periferiche come centrali”. Lo dichiara a m ianews Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu 02.4040. “Non passano giorni e ancor di più notti che la cronaca non riporti le gesta scellerate di balordi che fanno in città quello che meglio credono. Aggressioni, risse, danneggiamenti della cosa pubblica o privata che stanno divenendo sempre più frequenti. Ora, non si chiede di militarizzare la città, ma di intervenire con presìdi del territorio più marcati che ai cittadini onesti e vittime di questo scempio che si consuma in città credo possano solo che far piacere. Siamo infinitamente grati per il gran lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine tutte, soprattutto in questi mesi difficili e ci piacerebbe che al di là della demagogia e delle strumentalizzazioni politiche, venissero supportate e implementate ulteriormente nella loro preziosa azione. Perché la città sta prendendo una triste deriva sul fronte della sicurezza e definire le scene di ordinario degrado come ‘ragazzate’ o casi sporadici significherebbe ignorare e sminuire tante criticità ormai presenti e consolidate in intere zone della città”, conclude Boccalini.

