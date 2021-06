Al via “La bella estate”, il palinsesto multidisciplinare della prossima stagione

Taglio del nastro venerdì 11 giugno alle 21 con il concerto di apertura di Estate Sforzesca



“La Bella Estate” è il titolo del palinsesto al quale possono partecipare gli operatori che vorranno proporre in città, fino al 21 settembre, iniziative culturali, sportive, ricreative e del tempo libero. Aderendo al palinsesto – l’avviso pubblico è online all’indirizzo https://web.comune.milano.it/dseserver/webcity/garecontratti.nsf/WEBAll/24A11B22DE2ABAB0C12586E20044E4C3?opendocument – gli operatori potranno beneficiare di procedure semplificate e autorizzazioni veloci, comunicazione coordinata e gratuità dell’occupazione suolo.



Fulcro delle iniziative già programmate è il Castello Sforzesco, che nel Cortile delle Armi ospita il palcoscenico di “Estate Sforzesca”, mentre nelle sale Viscontee propone la mostra sulla Scultura del Rinascimento, da Donatello a Michelangelo, aperta al pubblico dal 21 luglio. Il biglietto degli spettacoli di Estate Sforzesca sarà accompagnato da un voucher che consentirà di visitare i Musei del Castello e la mostra “Il Corpo e l’Anima, da Donatello a Michelangelo” a ingresso ridotto. Dettagli su www.milanocastello.it/it/content/estate-sforzesca-2021.

“Estate Sforzesca” va in scena dall’11 giugno all’8 settembre con oltre 80 spettacoli di musica, teatro e danza: ogni sera uno spettacolo diverso, all’aperto e in sicurezza. Apertura l’11 sera con il concerto di Paolo Jannacci accompagnato dalla COF Civica Orchestra di Fiati.



La musica risuonerà grazie a Pianocity Milano, che proporrà 100 concerti in 10 diverse sedi, dal 25 al 27 giugno; durante l’estate si svolgeranno i concerti organizzati da I Pomeriggi Musicali, dall’Orchestra Verdi e dalla Società del Quartetto; tornano nei mesi di luglio e agosto il festival Milano Arte Musica, e in settembre, dall’8 al 26, MiTo Settembre Musica, con concerti diffusi in vari luoghi della città.



A partire da giugno il Teatro alla Scala ha riaperto le porte, prima solo nei palchi e in galleria (in questo assetto va in scena la serata “Quattro Coreografi” il 9, 10 e 11 giugno) e poi anche in platea (il 25 giugno con il concerto di Maurizio Pollini e il 26 e 29 giugno e il 1° luglio con “Le nozze di Figaro” di Mozart nell’allestimento di Giorgio Strehler). Il 3 luglio l’orchestra del Teatro sarà diretta dal Maestro Manfred Honeck mentre il 7 e 8 tornerà il balletto con la Serata contemporanea. L’attività del Teatro proseguirà con tre giorni di appuntamenti in città l’11, 12 e 13 luglio con conclusione il 14 al Piermarini, cui parteciperanno la Filarmonica, il Coro e il Corpo di ballo. Il programma dettagliato sarà annunciato nei prossimi giorni.

La musica sarà coprotagonista anche di altre rassegne e festival, che hanno declinato il loro cartellone in maniera multidisciplinare, proponendo incontri, proiezioni, spettacoli teatrali, iniziative dedicate ai bambini: tra queste La Milanesiana, dal 16 giugno al 4 agosto, con il suo ricco e articolato programma; Vapore d’Estate, seconda edizione della rassegna organizzata dai laboratori residenti alla Fabbrica del Vapore; Farout, festival dedicato alla creazione contemporanea, a Base in zona Tortona dal 10 giugno al 24 luglio; Arena est del Teatro Martinitt, che in zona Lambrate propone dal 10 giugno al 15 settembre 100 appuntamenti tra film, concerti, comedy show, stand-up comedy; Mare Culturale Urbano, che ha già iniziato la sua caleidoscopica stagione il 28 maggio scorso.



La proposta artistica dell’estate milanese si allargherà dal centro ai confini della città con le mostre di Palazzo Reale (proseguono “Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600”, “Divine e Avanguardie. Le donne nell’arte russa” e “Prima, donna. Margaret Bourke-White”), Castello Sforzesco (dove dal 21 luglio sarà allestita la mostra proveniente dal Louvre “Il Corpo e l’Anima. La Scultura del Rinascimento da Donatello a Michelangelo”), Museo del Novecento (apre il 23 luglio la grande retrospettiva dedicata a Mario Sironi), Hangar Bicocca (dove il 15 luglio avverrà l’atteso ritorno di Maurizio Cattelan), Gallerie d’Italia (che ha da poco aperto al pubblico la mostra “Painting is back” dedicata alla pittura degli anni ’80) – GAM Galleria d’Arte Moderna (con la mostra appena inaugurata “Misfits” dell’artista iraniana Nairy Baghramian); e poi ancora il PAC con la ricercata esposizione fotografica di Luisa Lambri, il MUDEC con l’affascinante storia per immagini della vita di Tina Modotti, Palazzo Morando con la sorprendente “incisora” Federica Galli.

Triennale Milano, oltre al calendario di appuntamenti di “Triennale Estate” offrirà un ampio ventaglio di mostre tra architettura, design e arte contemporanea, che vanno dalla collettiva “Les Citoyens”, realizzata in collaborazione con Fondation Cartier, alle raffinate personali su Enzo Mari, Vico Magistretti, Carlo Aymonino.

La stagione espositiva de “La Bella Estate” si concluderà tra il 13 e il 19 settembre con Milano Artweek, in collaborazione con la fiera d’arte moderna e contemporanea miart.



Fuori dalle sale dei musei, “La Bella Estate” si animerà sui palcoscenici diffusi in città con le parole e i gesti del teatro: presso l’ex Ospedale Paolo Pini andrà in scena il festival estivo “Da vicino nessuno è normale”, che dal 1997 coniuga arte e inclusione sociale, creatività e cittadinanza attiva, rigenerazione urbana e ricostruzione delle identità; il Piccolo Teatro porterà nei diversi Municipi, oltre che nel Chiostro “Nina Vinchi”, il teatro di narrazione e la coreografia, l’esplorazione del pensiero e la nuova drammaturgia; molti gli spettacoli teatrali programmati nel cartellone di Estate Sforzesca, che offre il proprio palcoscenico a diverse compagnie milanesi; il Festival di Performing Arts FOG, che si svolgerà non solo al Triennale Milano Teatro ma anche in altri spazi cittadini; la rassegna estiva del Teatro Menotti presso Palazzo Sormani, che lungo tutto il mese di luglio proporrà spettacoli originali nella Corte d’Onore, con il pubblico disposto attorno all’azione scenica illuminata solo dalla luce naturale del tramonto.

Sempre Palazzo Sormani sarà la sede di “Milano in giallo live”, la serie di incontri che dall’8 al 30 giugno daranno l’opportunità di incontrare dal vivo i dieci autori che con i loro romanzi gialli e noir stanno dando vita alla sesta edizione di “Milano da Leggere”, l’iniziativa di promozione della lettura che fino al 30 giugno propone ebook da scaricare gratuitamente dal sito www.comune.milano.it/milanodaleggere.



Parole e immagini insieme saranno invece proiettate sui grandi schermi grazie alla programmazione di Arianteo, che quest’anno abiterà gli spazi open air di Palazzo Reale, Corte dell’Incoronata e Triennale Milano (appuntamento speciale di chiusura del palinsesto “I Talenti delle Donne” il 22 giugno a Palazzo Reale, con la proiezione gratuita di un corto e del film dedicato al Premio Nobel Marie Curie). Inoltre, dal 1º luglio alla prima settimana di settembre, il progetto di cinema itinerante “Anteo nella città” diffonderà “su quattro ruote” la cultura cinematografica in diverse piazze disseminate negli otto Municipi milanesi.

Per quanto riguarda il design, la straordinarietà dell’edizione del Salone del Mobile 2021 (5-10 settembre) consentirà agli eventi, le presentazioni, gli incontri che rientreranno nel cartellone di “Milano Design Week“ di entrare a far parte del palinsesto “La Bella Estate”.



L’estate milanese sarà caratterizzata anche da eventi all’insegna dello sport. Il 18 e 19 giugno si parte al Parco Sempione con la Run Free, corsa podistica declinata su tracciati e distanze per ogni tipo di velocità e resistenza. Il 6 luglio appuntamento in piazza Affari per la partenza della quinta tappa del Giro d’Italia femminile. Il 24 agosto musica e sport si incontreranno nella cornice dell’Arena Civica nell’evento di solidarietà “Football Rock”, un concerto/terzo tempo in cui calciatrici e calciatori si esibiranno in duetti e jam session con cantanti, band, dj e producers. Dal 27 al 29 agosto, nelle acque dell’Idroscalo, si svolgeranno le gare di velocità di canoa e kayak valevoli per i Campionati Italiani delle due discipline e il giorno dopo, il 30 agosto, al Parco Sempione inizierà Expo per lo Sport, la grande festa dello sport per gli under 14 con cinque giorni di centri estivi gratuiti e due giorni di evento finale per tornare in campo in totale sicurezza.

Sabato 4 settembre l’Arena Civica tornerà protagonista ospitando il “Meeting Internazionale di atletica leggera” e nello stesso fine settimana acrobazie ed evoluzioni spettacolari nelle acque della Darsena con la “Redbull Wake The City”, il primo grande evento di wakeboard nel cuore di Milano.

Sempre a settembre tornano le corse cittadine: domenica 12 con la “Corsa dei Tre Parchi”, una giornata all’insegna della corsa, della camminata e del divertimento immersi nel verde del Parco di Trenno, Parco delle Cave e Boscoincittà; la domenica successiva, 19 settembre, la “Polimirun”, l’ormai classica corsa podistica organizzata dal Politecnico di Milano.



Infine, il Castello ospiterà il 19/20 giugno il set fotografico che anche quest’anno, con il titolo “Alimenta l’Amore”, darà la possibilità ai visitatori di farsi ritrarre nel Cortile della Rocchetta con il proprio pet dalla giornalista e fotografa di fama internazionale Silvia Amodio che da anni esplora la relazione tra l’uomo e gli animali; e l’11/12 settembre invece si svolgerà la nuova edizione del Festival del Disegno, con workshop d’artista e laboratori creativi aperti a tutti per dare libero sfogo alla creatività con matite, penne, pennelli, pennini e pennarelli.



Il programma del palinsesto è disponibile su www.yesmilano.it/labellaestate e, vista la possibilità di aderire fino a settembre, è in continuo aggiornamento.