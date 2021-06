Mobilità, ACI: sbagliato riattivare area B e C, auto mezzo più sicuro

“In un momento molto particolare come questo dove la città deve ripartire è assolutamente utile ogni segnale di normalità però per quanto riguarda Area B e Area C avremmo preferito che si attendesse prima di farle ripartire perché è provato che in questo momento l’auto viene vista come mezzo di trasporto più sicuro e quindi sfavorirlo con il pagamento dei parcheggi, Area C e Area B non ci sembra la strada giusta. Benissimo tornare alla normalità ma con un occhio anche alle esigenze dei cittadini”. Così il presidente dell’Automobile Club Milano, Geronimo La Russa interrogato da Mianews in merito alla riaccensione di Area B e Area C e del ritorno al pagamento dei parcheggi

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845