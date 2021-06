DIALETTO MILANESE: 10 tra le parole più belle

Che lingua fantastica è il dialetto milanese. Queste sono 10 tra le sue parole più belle.

#1 Barlafus

Parola metà germanica e metà latina, definiva un utensile di poca utilità. Definisce uno che parla tanto ma che dice tante… stronzate.

#2 Cadrega

O Cadreghino. La sedia, come simbolo di un posto gerarchicamente importante, fonte quindi di prestigio, termine usato in modo dispregiativo per i politici. Attaccati a…

#3 Scighera

Tipica di Milano, è l’atmosfera che si vive stando nella nebia.

#4 Rebelot

Gran casino, grossa confusione, un pasticcio, non ti riesci a districare.

#5 Schiscetta

Pranzo al sacco, anche detto schiscia, infesta di cattivi odori gli uffici di Milano.

#6 Barabitt

I “piccoli Barabba“, sono i ragazzi difficili.

#7 Bagai

Ragazzo, Ue bagai, m’hai ciamà sul pùsse bel di articiocc.

#8 Baracca

Modo bellissimo e autoironico per definire l’azienda.

#9 Trumbé

L’idraulico. Non è stupendo?

#10 Dané

La quintessenza del milanese.

(foto di Andrea Cherchi dal sito Semplicemente Milano)