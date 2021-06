Ancora disordini: De Corato (FDI): maxi risse ogni weekend, risultato politiche giunta Sala

“Ormai, ogni fine settimana Milano è caratterizzato da risse e accoltellamenti. Sabato 5 giugno, ancora alle Colonne di San Lorenzo ha avuto luogo una maxi rissa a colpi di bottiglia, mentre, nelle stesse ore, a pochi metri di distanza, ovvero in Porta Ticinese, un ragazzo veniva accoltellato per strada. Domenica, in piazza dei Mercanti, a qualche metro dal Duomo, un’altra maxi rissa tra stranieri che si colpivano, addirittura, con delle sedie”. Afferma così il Consigliere Comunale di FdI a Milano e assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato, in merito agli episodi di violenza verificatisi questo fine settimana a Milano. “La città e le sue zone centrali sono fuori da ogni controllo – prosegue – basta un niente per trasformare dei luoghi di importanza storica e turistica in luoghi di scontro. Una vergogna che continua a ripetersi e nessuno ha ancora messo in campo le forze necessarie ad evitare che questo accada. L’assessore comunale alla Cultura Filippo Del Corno ha parlato di ‘mediatori culturali’ da utilizzare contro questi delinquenti: un’idea ridicola figlia, forse, del buonismo e dell’incompetenza che pregnano la Giunta seduta a Palazzo Marino. Questa Amministrazione ha marciato con striscioni e megafoni ed ha fatto pic-nic e tavolate al Sempione per chiedere più stranieri, presunti profughi, da accogliere in città. Queste continue risse multietniche ne sono il risultato. Il centro di Milano ormai è diventato un luogo in cui un genitore sconsiglierebbe ai propri figli di andare. Non solo questa Giunta ha completamente abbandonato le periferie, ma è anche riuscita a distruggere il centro della città consegnandolo a sbandati e delinquenti. Ciò che rammarica ancora di più è che continui a minimizzare sempre l’accaduto con spiegazioni fuori da ogni logica. È evidente che 10 anni di governo della città da parte del centrosinistra abbiano prodotto questo risultato: un democratico degrado sparso a macchia d’olio in tutta Milano”, conclude De Corato.



