Palazzo Marino: bando per nuovo sistema di car sharing a “stallo fisso” per la Città Metropolitana

Un altro tassello nella marcia di Palazzo Marino verso l’abbattimento del numero di auto private a Milano è il nuovo sistema di car sharing a “stallo fisso”, in grado di servire anche i pendolari che abitano nella Città Metropolitana. Le linee di indirizzo del nuovo avviso pubblico, approvato nei giorni scorsi dalla giunta di Sala, saranno pubblicate nelle prossime settimane.

E l’assessore alla Mobilità Marco Granelli spiega con soddisfazione “Il potenziamento del sistema di car sharing si inserisce nell’ampia offerta di mezzi in condivisione disponibile in città ed è coerente con gli obiettivi che questa Amministrazione ha fissato nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e confermato attraverso provvedimenti come Area B. Misure che hanno l’intento di ridurre le emissioni inquinanti, diminuendo la circolazione dei mezzi privati e favorendo il trasporto pubblico o l’uso dello sharing. E per la fine di questo bando, ovvero a partire dal 2024, è previsto un altro ambizioso passo avanti: l’immissione di flotte esclusivamente elettriche per una Milano sempre più verde”.

Il sistema “station based” si baserà su stazioni in cui il noleggio verrà avviato e concluso grazie al posizionamento delle auto in stalli predefiniti. Il bando del comune infatti prevede di mettere a disposizione degli operatori interessati appositi stalli su suolo pubblico, che saranno assegnati in concessione onerosa a seguito di procedura pubblica.

Secondo il bando i veicoli delle flotte “station based” dovranno essere elettrici plug-in o range extended, ibridi, alimentati a metano (anche bimodali), a GPL (anche bimodali), a benzina, rispettando lo standard di inquinamento più performante al momento dell’immissione in servizio.

Il parco veicoli dovrà essere periodicamente rinnovato, in modo da essere sempre in linea con le norme comunitarie in materia di emissione di inquinanti e di CO2, dovrà avere le caratteristiche richieste per la circolazione senza deroghe in Area B e Area C e il servizio dovrà essere assicurato 24 ore su 24, per tutti i giorni dell’anno.

La flotta minima dovrà essere di 100 veicoli, con 153 stalli a disposizione distribuiti su 100 località, servita da un idoneo servizio di assistenza attraverso un call center per tutta la durata del servizio.