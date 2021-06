Il mancato governo della movida ha portato l’anarchia della malamovida

Mentre si susseguono notizie di risse, accoltellamenti, da Palazzo della Ragione alle Colonne di San Lorenzo, e anche le proteste dei residenti di Via Melzo e Via Lazzaretto, giunge la notizia che il Tar ha imposto al Comune, con sentenza, di emettere ordinanza per chiudere i locali della zona di Corso Garibaldi entro le 24.

I residenti hanno dovuto far ricorso per esasperazione di fronte al nulla messo in campo dal Comune in 5 anni. Ridicolo l’annuncio dei sensori per scoprire che nelle aree della Movida c’è rumore!

L’inerzia di Sala ha trasformato la fisiologica Movida di una grande città nella “malamovida”, una anarchia totale fatta di venditori abusivi, pusher, degrado, baby gang e risse che si protraggono fino alle 4 del mattino.

Per il rumore dei locali basterebbe che il Comune si affidasse ad Arpa, anziché ad Amat, che da anni ha in gestazione il piano di zonizzazione acustica. Servono presidi, inflessibilità contro botellon e feste abusive (organizzate in primis dai centri sociali), lotta allo spaccio e al commercio abusivo con Daspo e controlli e infine un limite alle 24,00 al servizio nei tavoli concessi dal Comune, come avevamo proposto. Se non si coglie il momento dell’uscita dal coprifuoco e della sentenza del Tar per intervenire sarà difficile fermare l’anarchia ed evitare che la magistratura surroghi il Sindaco.