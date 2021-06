Coronavirus: 359 i nuovi casi in Lombardia, per un tasso di positività dell’1,3%

Con 27.660 tamponi sono 359 i nuovi casi di Covid 19 registrati ieri in Lombardia, con un tasso di positività in leggera crescita all’1.3% (sabato 1.1%).

Sono ancora in calo i ricoveri sia in terapia intensiva (-3, 167) che negli altri reparti 833 (-24), per un totale di 1000 posti letto occupati. I decessi sono stati 16.

Per quanto riguarda le province, sono 114 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, 56 a Brescia, 48 a Bergamo, 28 a Monza e Brianza, 29 a Sondrio, 17 a Mantova e Pavia, 13 a Varese, 10 a Como, 9 a Lodi, 5 a Cremona a Lecco .