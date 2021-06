Marijuana a Kilometro zero coltivata in una fioriera in piazza Tripoli

“Siamo alla follia – dichiara l’assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato – nella città crocevia dello spaccio, siamo alla marijuana a chilometro zero. Coltivata direttamente nelle aiuole pubbliche e venduta in ogni angolo della città. Insomma, una rivisitazione degli ‘orti urbani’.

Purtroppo per il coltivatore i carabinieri si sono accorti delle piante”. Non si può dire meglio l’indignazione per la scoperta. Infatti, sette piante di marijuana alte circa un metro sono state trovate a Milano in una fioriera pubblica e sequestrate dai carabinieri motociclisti del nucleo radiomobile che erano in perlustrazione. È accaduto in piazza Tripoli, un quartiere semi periferico della città molto frequentato. Sono state avviate le indagini per capire chi possa averle piantate. Ovviamente si ricercano i responsabili che, diciamolo, hanno organizzato il proprio spaccio, con originalità, con uno sberleffo per leggi e cittadini perbene, nascondendo il cosiddetto corpo del reato in una zona pubblica, visibile ma assolutamente impensabile

Anna Ferrari