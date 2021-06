Coronavirus: 417 nuovi casi in Lombardia, per un rapporto dell’1,1%. Da fine giugno possibile cambio data richiami

Sono stati 160 i nuovi casi risultati positivi ieri nella provincia di Milano, di cui 59 a Milano città

I nuovi casi in Lombardia sono stati 417 (di cui 38 ‘debolmente positivi’) a fronte di 35.272 tamponi (di cui 17.997 molecolari e 17.275 antigenici) per un rapporto dell’1,1%. Si sono registrati 6 nuovi decessi.

I nuovi guariti/dimessi da giovedì sono 381, mentre le persone in terapia intensiva sono 183 (- 10). Sono 939 i pazienti attualmente ricoverati non in terapia intensiva, 3 in meno di giovedì.

Da inizio pandemia sono stati eseguiti 10.801.710 tamponi.

“La possibilità di effettuare ‘cambi data’ per la seconda dose, nel range individuato dalle varie tipologie di vaccino, è al momento consentita – utilizzando il call center regionale – solo per la categoria insegnanti impegnata in sessioni d’esame di Stato e scrutini”.

Lo comunica in una nota l’Unità di Crisi per la campagna anti-Covid della Regione Lombardia spiegando che “su indicazione della Direzione Generale Welfare, Poste sta implementando la piattaforma con una nuova funzionalità che consentirà il cambio data della seconda dose per tutti i cittadini”. “La nuova funzionalità – conclude la nota – potrà essere operativa indicativamente dalla fine del mese di giugno”.