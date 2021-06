Alimentazione Consapevole… Un percorso con la dr.ssa M. Margherita Petio

In sintonia vibrazionale con il cibo

L’attività frenetica della società odierna ha fatto perdere quel giusto valore che, un tempo, veniva dato al cibo. Non abbiamo più spazio da dedicare alle osservazioni, alle percezioni, al gusto e così facendo ci perdiamo il meglio di ciò che la Natura ci offre. Vorrei portare l’attenzione su alcune peculiarità dei cibi, che troppo spesso sottovalutiamo a scapito della nostra salute parlandovi dell’importanza della stagionalità di quest’ultimi, dei vantaggi di mangiare cibi crudi e del loro potere vibratorio.

Mangiare alimenti di stagione vuol dire nutrirsi in modo naturale, soprattutto se scegliamo prodotti locali, i cosiddetti a Km 0, senza conservanti. La filiera corta è la prima e la migliore garanzia che i prodotti che porti in tavola siano davvero freschi, genuini e saporiti. Inoltre variare la nostra tavola seguendo le stagioni vuol dire diversificare l’apporto di vitamine, sali minerali e altri nutrienti di cui l’organismo ha bisogno.

Alimentarsi con cibi crudi offre molteplici vantaggi, fornisce vitamine, minerali e oligominerali in grande quantità, stimola la digestione, purifica e tonifica stomaco e intestino, alleggerisce il fegato, fa dimagrire. I cibi crudi hanno azione rinfrescante quando fa caldo, rafforzano e nutrono di più quando fa freddo, purificano il sangue, hanno azione terapeutica sui vari organi, impediscono la formazione di acido urico e di altre scorie dannose, sono tendenzialmente a reazione anti-acida, permettono un ottimo equilibrio fame-sazietà, giovano all’equilibrio psico-somatico, curano lo stress (nervosismo, insonnia, debolezza, depressione, ecc.), sono veloci da preparare e per finire, nota da non trascurare, il cibo crudo è un alimento che può essere usato per le preparazioni di estratti (succhi naturali). Parlando di alimentazione consapevole non si può non puntare l’attenzione su un concetto poco noto, ma vitale per l’uomo, il potere vibrazionale degli alimenti.

L’alimento ha una specifica energia “radiante” o “elettromagnetica” che può essere non solo misurata grazie al Voltmetro ma anche fotografata mediante la Camera Kirlian. Poiché tutto ciò che vive “vibra”, Simoneton verificò “quali erano le onde elettromagnetiche degli alimenti che fortificavano l’uomo e quali, invece, erano quelle che lo indebolivano”. Si trattava, in pratica, di valutare l’interferenza “vibratoria” sapendo che un individuo sano emette onde elettromagnetiche comprese tra i 6200- 7000 A°, con un valore medio di 6500 A°. Partendo da questi presupposti, Simoneton studiò un gran numero di alimenti dal punto di vista vibratorio o radiante, giungendo a suddividerli in 4 categorie:

1.Alimenti Superiori: con vibrazioni da 10000 a 6500 A° (colore “Rosso” dello spettro solare). Fanno parte di questa categoria tutta la frutta fresca ben matura e relativi succhi, tutta la verdura, tutti gli ortaggi ed i legumi crudi o stufati (sotto i 70 °C), il grano non modificato, la farina ed il pane integrale, la pasticceria fatta in casa, tutta la frutta oleaginosa ed i loro oli: olive, mandorle, noci, nocciole, soia, noci di cocco, il burro freschissimo, la crema, i formaggi non fermentati, le uova di giornata.

Alimenti di Appoggio : con vibrazioni da 6500 a 3000 A° (colore “Arancio” dello spettro solare). Troviamo il latte fresco, il burro ordinario, le uova non di giornata ma entro il 14° 15° giorno, il miele, lo zucchero integrale, soprattutto di canna, l’olio di arachidi, il vino, le verdure cotte in acqua bollente. Alimenti Inferiori : con vibrazioni da 3000 in giù A° (colore “Giallo” dello spettro solare) includono le uova dopo il 15° giorno; il latte bollito, i formaggi fermentati; la carne cotta, i salumi, il pane bianco, il caffè, il tè; il cioccolato, le marmellate. Alimenti Morti : nulle A° (colore “Verde” dello spettro solare) ci sono lo zucchero bianco raffinato, la pasticceria con prodotti industriali, le conserve alimentari con conservanti, le margarine, gli alcool, i liquori.

Quest’anno, quando prepariamo la nostra tavola di Natale ricordiamoci di utilizzare i cibi che ci offre l’autunno/inverno preparando antipasti con verdure crude, primi di vellutate, secondi di pesce con contorni di verdure grigliate, facendo attenzione alla combinazione degli alimenti. E’ importante, scegliere cibi della stessa categoria, aventi le stesse proprietà enzimatiche per rendere la digestione più efficace e più rapida e se a tutto questo abbiniamo una sana attività fisica non dobbiamo preoccuparci delle calorie e del peso…

Se scegli di mangiare cibi di stagione, crudi e seguendo il loro potere vibrazionale potrai:

1 . Assaporare la ricchezza straordinaria e unica del cibo a maturazione naturale Arricchirti di elementi preventivi e curativi per idratare e ringiovanire le cellule, eliminando la ritenzioni dei liquidi. Scegliere tra gli alimenti che ti fortificano e quelli che ti indeboliscono

dott.ssa Maria Margherita Petio

Biologa Nutrizionista

Specializzata in Patologia Clinica

Esperta in MTC, Medicina Funzionale

e Medicina Quantistica