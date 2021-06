Sicurezza, Taxiblu: Città insicura, turismo a rischio

“Sono ormai anni che sulla questione della sicurezza e del decoro cittadino sottolineiamo le gravi lacune di questa città, indipendentemente dal fatto che si parli delle vie del centro o delle periferie. I fatti riportati ormai quotidianamente dalla cronaca su questi temi sono purtroppo la testimonianza di quello che tanti cittadini e lavoratori milanesi conoscono tristemente bene. Che ci siano quartieri, vie o piazze intere in balia di soggetti che delle regole se ne fregano in un periodo normale, ancor più oggi, è un dato oggettivo. E colpa certo non ne hanno le Forze dell’Ordine, che fanno il loro lavoro, rischiando, e che meriterebbero certo più supporto. Non è certo pensabile poter pattugliare tutte le vie della città a tutte le ore ma ai vari livelli istituzionali una ‘quadra’ andrà trovata e con misure urgenti. Perché già tra tanti cittadini e lavoratori, che Milano non sia propriamente sicura è cosa nota e se questo è il messaggio che passa anche tra chi dovrebbe sceglierla o meno come meta di lavoro o turistica, alla fine saremo tutti doppiamente penalizzati da chi infischiandosene della legge fa e se non si interviene, farà sempre, quello che meglio crede”. Lo dichiara Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu (mianews)

