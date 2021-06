Regione, Comazzi: Lombardia al lavoro per sanità del futuro

‘Dopo un’ottima campagna vaccinale Regione Lombardia sta avviando un percorso condiviso per dar vita alla nuova riforma sanitaria. Un passaggio importante per tutti i lombardi, che potranno godere di un modello sempre più vicino alle esigenze di ogni cittadino’ afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di FI in Consiglio regionale. ‘Con la nuova riforma – prosegue l’azzurro – oltre all’importante taglio delle liste di attesa, sarà avviata una progressiva valorizzazione delle cure territoriali, assicurando ai cittadini un’assistenza efficace nel proprio ambiente di vita. Un punto centrale della riforma – continua – sarà dato dall’approccio ‘One Health’: come dimostrano i più importanti studi sul tema, riteniamo infatti che la salute degli esseri umani sia strettamente connessa a quella degli animali, oltre che alla salubrità dell’ambiente. Il merito principale di questo ambizioso programma – conclude l’azzurro – va al vice presidente Letizia Moratti, che ha elaborato un’ottima strategia vaccinale e ora, con l’apporto di tutti i soggetti coinvolti, lavorerà in maniera energica a quella che sarà la sanità del futuro; un modello destinato a fare da apripista in tutta Italia.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845