A Milano 2 giugno, viene inaugurato murale dedicato nascita Repubblica

In occasione delle celebrazioni del 2 Giugno verrà inaugurato, in via Cima 39, a Milano, un nuovo murale del progetto Or.Me. – Ortica Memoria. Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, ha mandato una lettera all’associazione Or.Me – Ortica Memoria e un videomessaggio che verrà trasmesso durante la cerimonia d’inaugurazione.

L’opera, dedicata alla nascita della Repubblica, ritrae in primo piano il volto giovane e sorridente di Anna Iberti, la donna milanese simbolo dell’Italia democratica, che si rallegra per la vittoria nel referendum del 2 giugno 1946. La foto-icona, scattata da Federico Patellani e conservata oggi presso il Museo della Fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo, è l’immagine della gioventù e della speranza di un Paese che guarda avanti dopo il fascismo e la guerra.Oltre al volto di Anna Iberti, sul murale sono ritratte le staffette partigiane e i bambini: simbolo del legame indissolubile tra presente e futuro.L’opera, di 200 metri quadri, è stata realizzata dal collettivo artistico Orticanoodles e fa parte del progetto Or.Me – Ortica Milano, con il quale l’associazione Orme, con il patrocinio del Comune di Milano, ha dato vita al primo quartiere-museo della città dove la Storia è scritta sui muri. È la undicesima opera del progetto.

Il murale è stato realizzato sulla facciata di un edificio in costruzione della storica cooperativa Seao (Società Edificatrice Abitazioni Operaie), che ha finanziato l’opera, e che da 140 anni offre alloggi assegnati in godimento a canoni contenuti, promuovendo un’idea di comunità e una concezione dello spazio abitativo più inclusiva e solidale.L’inaugurazione sarà mercoledì 2 giugno, alle 10.15, in via Cima 39, a Milano dal Sindaco

Or.Me.- Orticamemoria è un progetto di arte partecipata, patrocinato dal Comune di Milano, che intende trasformare lo storico quartiere Ortica di Milano – cantato, tra gli altri, da Enzo Jannacci, Nanni Svampa e Ornella Vanoni – in un museo a cielo aperto attraverso la realizzazione di 20 murales. Le opere, dedicate ai temi della Memoria, sono realizzate dal collettivo artistico Orticanoodles insieme a studenti di diverse scuole del territorio, associazioni e residenti.