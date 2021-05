RAI GULP celebra il 2 giugno con lo speciale “Il futuro passa di qui”: la Costituzione commentata dai ragazzi

RAI RAGAZZI PER LA FESTA DELLA REPUBBLICA MERCOLEDI’ 2 GIUGNO ALLE ORE 19.20 SU RAI GULP

Dalla mattina disponibile su RAI PLAY

11 ragazzi attraverso il racconto della loro esperienza di vita, illuminano e danno corpo ai primi articoli della Costituzione nello speciale “Il futuro passa di qui – La nostra Costituzione”, in onda mercoledì 2 giugno, alle ore 19.20 su Rai Gulp e sin dalla mattina su RaiPlay. Partendo dalle loro biografie, dal loro impegno nel sociale, nello sport, nel volontariato ecologico, nell’espressione artistica, il programma presenta con un racconto corale e senza retorica i principi fondamentali della Costituzione intrecciati con la vita di ciascuno. Mattia D’Angelo (Roma), Giulio Gaetti (Cerveteri, Roma), Luisa Rizzo (San Pietro in Lama, Lecce), Anna Dal Ben (Monastier, Treviso), Sahishnavi Kumaravel (Genova), Azzurra Della Motta (Cerzeto, Cosenza), Lucia Modesto (Matera), Cesare Di Porto (Roma), Andrea Costa (Recco, Genova), Ibrahim Kondeh (Duino, Trieste) e Sokhna Fall (Montecatini, Pistoia): cinque ragazzi e sei ragazze raccontano che cosa significano per la loro vita i principi fondamentali della Costituzione. Intervistati all’interno dei loro habitat, forti delle loro capacità, i testimonial evocano ciascuno un articolo della Costituzione: un viaggio emozionale che diviene la narrazione di speranze e ambizioni di giovani che si raccontano e analizzano il presente che stiamo vivendo.

Ascolteremo, tra gli altri, Anna Dal Ben una giovane biker che nel suo viaggio in solitaria da Roma a Monastier di Treviso ha fatto esperienza di un’Italia ricca di tante particolarità ma unita. Luisa Rizzo, della provincia di Lecce, affetta da atrofia muscolare spinale e campionessa di velocità nella guida dei droni. Ci sono inoltre Ibrahim Konde, un ragazzo della Sierra Leone che ha ottenuto l’asilo politico in Italia dopo la fuga dal suo Paese in guerra, Sokhna Fall, ballerina all’interno di una scuola di danza molto speciale che si propone di mettere l’arte a servizio della Pace e come strumento di armonia tra I popoli, e Cesare Di Porto, ragazzo di religione ebraica che racconta la sua esperienza in un luogo che è insieme spazio di civiltà e di memoria, il Ghetto di Roma. “Il futuro passa di qui – La nostra Costituzione” è un programma di Rai Ragazzi, scritto da Donatella Rorro e Marco Maiello con Marta Tornillo. La regia è di Marco Maiello.