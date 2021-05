Un tram bianco della linea 1 sarà l’omaggio della città a Carla Fracci e al padre tramviere

Un tram della linea 1, tutto bianco, sarà il ricordo di Atm e della città tutta per Carla Fracci, l’amatissima ballerina scomparsa all’età di 84 anni dopo una grave malattia. La scelta del tram bianco della linea 1 non è stata fatta a caso, il bianco era infatti il colore con cui Carla si vestiva quasi sempre e il tram è in ricordo del padre tranviere che spesso suonava la campanella per salutare la figlia proprio davanti al Teatro alla Scala dove passa appunto la linea 1.

Il tram non è che l’ultimo omaggio che la sua città le porge, tra le varie onorificenze della sua lunga e prestigiosa carriera vi è anche l’Ambrogino d’oro che Milano le assegnò nel 1972.