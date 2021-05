Via Medici del Vascello, Sardone (Lega): in corso nuove occupazioni abusive

“Negli enormi edifici abbandonati di via Medici del Vascello sono in corso delle occupazioni abusive da parte di rom con tanto di materassi che puntualmente spaccano i lucchetti messi dalle proprietà per introdursi senza problemi. Dopo lo sgombero del vicino campo rom irregolare di via Bonfadini avevo paventato la possibilità, nemmeno poi così tanto remota, che alcune famiglie potessero occupare questi immobili dismessi e degradati. Nella vicina ex Intendenza della Finanza e in altri edifici di via dei Pestagalli funziona già così: ci sono stata per un sopralluogo e ho trovato mini-appartamenti, refurtiva varia e sporcizia. Questo significa che il Comune di Milano, anche quando sgombera non riesce a garantire la sicurezza dei quartieri perché pensa che il suo lavoro sia finito lì, mentre invece serve presidio del territorio a tutela della legalità. Dopo questa mia ennesima denuncia mi auguro che il sindaco Sala e la sua giunta intervengano subito per sanare la piaga dell’abusivismo che tiene in scacco l’intero quartiere tra via Zama e Rogoredo”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega.

“È davvero scandaloso – aggiunge Davide Ferrari Bardile, referente di alcuni comitati cittadini – che il Comune di Milano faccia finta di nulla e cerchi di nascondere la sabbia sotto il tappeto. Più volte abbiamo segnalato episodi di illegalità e occupazioni abusive ma non siamo mai stati ascoltati. Se è questa la considerazione del sindaco e della sua giunta allora non ci siamo proprio. Chiediamo lo sgombero degli abusivi e la messa in sicurezza totale degli immobili dismessi tra via Medici del Vascello e via dei Pestagalli per evitare nuove intrusioni. Attendiamo risposte dal Comune”.

