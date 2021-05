Baby gang di rapper arrestata per rapina, ci ha fatto una canzone.

Conestà (Mosap): «Oscurare quel video è un cattivo messaggio»

«Mi appello a chi di dovere affinché il video della sedicente band “Baby Gang” intitolato “Rapina”, sia al più presto rimosso da YouTube e da tutti i principali music store. Osannare reati commessi e per i quali si è stati arrestati, è un messaggio pericolosissimo e che non deve assolutamente passare».

A denunciarlo è Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap).

«Un video vergognosissimo – insiste Conestà – che ripercorre una delle rapine commesse nel 2018 a bordo di un treno a Lecco e a seguito della quale sono stati arrestati. Si tratta di ragazzi stranieri dai 20 ai 24 anni che non si sono fatti scrupoli nel rapinare chiunque a bordo dei treni, picchiando chi opponeva resistenza o chiedeva il biglietto. Esaltare queste gesta in un video come se fosse un’impresa eroica è davvero inaccettabile ed è diseducativo per i giovanissimi sempre più attratti da questo genere musicale. Vogliamo ricordare – prosegue ancora Conestà – che far passare per “arte” rapine compiute a danni di cittadini, oltre ad essere lesivo per le vittime, è lesivo anche per gli uomini e le donne in divisa che ogni giorno rischiano la vita per contrastare questi fenomeni criminosi. Il nostro auspicio – conclude il sindacalista – è che il video venga al più presto rimosso».