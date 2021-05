Fontana: ottime notizie su nuova sede Rai al Portello, avanti tutta

“E adesso, avanti tutta!”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato in una nota la notizia dell’approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione Rai, “dello studio di fattibilità per la ridefinizione complessiva degli assetti produttivi e degli uffici amministrativi di Milano”. “La Lombardia e Milano, punti di riferimento nazionali dell’informazione e della comunicazione – ha proseguito Fontana – meritano questo riconoscimento, atteso da troppo tempo. Ora tutti i soggetti che, a vario titolo, ne hanno competenza devono collaborare e rendersi disponibili a fare la propria parte per garantire che il risultato venga raggiunto nei tempi previsti”. “Come Regione Lombardia – ha concluso il presidente Fontana – siamo già pronti a mettere in campo tutte le nostre risorse e competenze e se necessario ci faremo promotori della costituzione di un tavolo di confronto che coinvolga anche tutte le Istituzioni”.

