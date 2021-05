Da Milano all’hinterland nord con la “bicipolitana”

Indubbiamente le “bicipolitane” sono immediatamente servite con giochi di segni sulle strade, nelle intenzioni favoriscono collaborazioni con i comuni dell’hinterland, sono comunque imposte dal green milanese, sono esenti da critiche perché in ogni caso non vengono ascoltate. La metropolitana? Rimane l’utopia di una mappa postata dal Sindaco sul suo profilo. Per la cronaca dal sito “Milano Città Stato

# Il tracciato corre su viale Gramsci a Sesto San Giovanni, lungo il tracciato della M1

Credits: Urbanfile – Prolungamento M1 Monza-Bettola

La “Bicipolitana” arriva a Sesto San Giovanni. Nell’ambito della riqualificazione di viale Gramsci, a seguito della chiusura dei cantieri per la realizzazione del prolungamento della linea M1 con due nuove fermate, sono previsti: una nuova pavimentazione, la realizzazione di marciapiedi e spartitraffico, la corsia della nuova pista ciclo-pedonale. La pista ciclabile, bidirezionale in sede protetta, toccherà tutte le fermate della metropolitana presenti sul territorio di Sesto San Giovanni: da FS-Rondo’-Marelli a Restellone-Sesto. Una volta terminata sarà funzionale anche e soprattutto per i futuri collegamenti con la Città della Salute e della Ricerca e per unirsi alla ciclabile di Milano su Viale Monza attraverso il sottopasso Roma/Marelli.

# Il punto sui lavori, fine prevista ad aprile 2022

Nei giorni scorsi sono partiti i lavori per realizzare la pista ciclabile nel tratto Restellone-Puccini, mentre già a settembre di quest’anno sarà completato il tratto da Sesto FS verso Restellone e poi verso Bettola fino al confine di Sesto San Giovanni. Il completamento di tutto il tracciato è previsto per aprile 2022, ma in progettazione c’è anche il tratto M1 Rondò-M1 Sesto Marelli e il tratto M1 Rondò-M5 Carroponte-Bignami.