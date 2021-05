Granelli vuol cacciare i pensionati e i gatti dagli orti di via Rizzoli

Il degrado delle estreme periferie milanesi riserva le sorprese più bizzarre. Si scopre così che da anni residenti e ortisti denunciano la presenza fra le baracche sulle sponde del Fiume Lambro addirittura di una discoteca con connesso giro di prostituzione. Siamo in Via Rizzoli, qui il Comune ha lasciato questo degrado a pochi metri dai residenti, poi sotto elezioni si sveglia e fa il debole coi forti e il forte con i deboli. Così dopo aver consentito per anni che in alcune baracche fosse attiva una discoteca abusiva con connessa attività di motel, ora il Comune vorrebbe far demolire non solo la discoteca ma anche gli orti limitrofi. L’intervento prevede anche lo spostamento di una colonia felina da anni curata da volontari.