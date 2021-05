Milano Memorial Day 2021 “Camminata della memoria” 27 maggio 2021

Dal 1993, ad un anno dalla strage di Capaci, nel mese di maggio il SAP, nell’ambito del “Memorial Day” organizza sul territorio nazionale una serie di eventi per commemorare non solo i servitori dello Stato ma anche giornalisti, politici, religiosi e semplici cittadini che hanno pagato con la vita il loro impegno a favore della collettività. Fra tali eventi ricordiamo il “Cammino della Memoria, della Verità e della Giustizia” dove i partecipanti, attraversando mezza Italia a piedi e recandosi nei luoghi in cui passa la testimonianza e il tributo di chi ha sacrificato la propria vita per il bene del proprio Paese. Nell’occasione, questa Segreteria Provinciale Giovedi 27 Maggio dalle ore 09:30 effettuerà una “Cammino della Memoria”, aperto a chiunque voglia aderire, effettuando un momento di raccoglimento con deposizione floreale nei sottoelencati luoghi di questa Città ove colleghi della Polizia di Stato sono caduti, per mano criminale, nell’adempimento del Dovere.

Il programma è così determinato:

Ore 09.30 – Via Giovanni da Cermenate (Giardinetti Dr. SCROFANI)

Commemorazione Primo Dirigente della Polizia di Stato Dr. Paolo SCROFANI;

Via Modica

Commemorazione Agente di P.S. Andrea CAMPAGNA;

Via Schievano

Commemorazione Appuntato di P.S. Antonio CESTARI – Vice Brigadiere di P.S. Rocco SANTORO –Agente Michele TATULLI;

Via Sthendal (Giardinetti Pubblici)

Commemorazione Vice Questore Dr. Vittorio PADOVANI e Maresciallo di P.S. Sergio BAZZEGA;

Via Vallazze

Commemorazione Agente Carlo BUONANTUONO e Agente Vincenzo TUMMINELLO;

Via Imbonati

Commemorazione Agente Scelto della Polizia di Stato Vincenzo RAIOLA

Questura (Chiusura “Cammino della Memoria”) ore 13.00 circa.

Deposizione fiori Monumento ai Caduti e Commissario Luigi Calabresi.

Altresì,questa Segreteria Provinciale, riserverà Mercoledi 26 Maggio p.v. alle ore 10.30, un momento di raccoglimento con deposizione di omaggio floreale al monumento riservato alla Guardia di P.S. Antonio Annarumma ubicato all’interno del III Reparto Mobile.

L’intenzione di rendere questi doverosi tributi ai colleghi compianti, naturalmente avverranno nel pieno rispetto di tutte le disposizioni in materia di prevenzione del contagio da COVID-19.

PER NON DIMENTICARE !!!

Segretaria Provinciale S.A.P. MILANO