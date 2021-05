Da oggi è aperto l’Adi Design Museum, hub di creatività dal ’54 a oggi

Nasce a Milano l’Adi Design Museum Compasso d’oro, un hub della creatività che ospita la collezione storica del premio dedicato al design con gli oggetti selezionati dal 1954 a oggi. Il museo, in piazza Compasso d’oro 1, nei pressi di via Ceresio, sarà aperto al pubblico dal 26 maggio, dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 20. L’ADI Design Museum punta a essere un luogo di incontro per la comunità del design, ma anche un punto di riferimento per il grande pubblico che potrà apprezzare il significato e valore del design. Saranno esposte otto mostre, cinque permanenti e tre temporanee. Luciano Galimberti, Presidente ADI, ha sottolineato che quello inaugurato oggi è “un museo autogenerativo, che si rinnoverà costantemente, ma soprattutto che propone il superamento del percorso temporale lineare, affiancandolo a percorsi che pongono temi, storie, personalità, in una dialettica attorno alla contemporaneità”. Un hub che, ha chiosato il Presidente Fondazione ADI, Umberto Cabini, “si rivolge al mondo dei progettisti e delle imprese che credono nella fatica e nel lavoro, che produce oggetti e risposte alle domande e ai bisogni, ma anche al mondo dei giovani, delle famiglie, delle scuole e università, dei turisti e degli appassionati”. Una caratteristica del museo ADI è che sarà il primo in Italia a non avere una biglietteria fisica: l’acquisto dei ticket di ingresso potrà essere fatto attraverso l’app sviluppata con la partnership tecnica di Orbital Cultura – Gruppo Nexi, oppure tramite sito o pagando in sede sempre in digitale.

