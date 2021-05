I dati ATS: 19 quartieri da zona bianca e Taxiblu conferma la ripresa

Il bilancio dei taxisti per questo fine settimana è positivo- «Il primo fine settimana con il coprifuoco esteso alle 23 è stato senza dubbio positivo anche se ovviamente non ci aspettavamo certo una crescita della clientela esponenziale rispetto ai mesi scorsi. Lasciano certo ben sperare le riaperture dei ristoranti e il seppur graduale ad esempio ripopolamento di alberghi e strutture turistiche”: lo afferma Emilio Boccalini, presidente di Taxiblu. “I primi voli dall’ estero ‘senza quarantena’ cominciano ad arrivare, dato importante per tutto il traffico clienti ad esempio dagli aeroporti lombardi verso la città e viceversa – prosegue -. La vocazione e la natura ormai turistica, oltre che commerciale, della città di Milano e della Lombardia si è palesata con forza proprio nel momento in cui il turismo in questi 15 mesi è venuto a mancare e oggi diventa realmente fondamentale recuperarlo sia per i Taxi che per una buona parte delle attività cittadine».

Sottovoce possiamo avere fiducia I dati dell’ATS di ieri confermano che 19 quartieri in città hanno valori da zona bianca. Nel dettaglio I CONTAGI ZONA PER ZONA :

ZONE BIANCHE (meno di 50 casi di contagio ogni 100miia abitanti) 50 Parco Sempione-Castello-Brera-Piazza Scala 48 Porta Venezia- Buenos Aires-Stazione Centrale 27 Precotto-Quartiere Adriano 44 corso Indipendenza-corso Plebisciti 47 Casoretto-Lambrate 49 Crescenzago-Cascina Gobba 19 Argonne-Città Studi 26 Lambrate-Ortica 43 Porta Romana 27 Quartiere Tibaldi- Bocconi 24 Calvairate-Lombroso 34 Ponte Lambro-Forlaninini 32 Stadera-Quartiere Vigentino 35 City Life-Tre Torr 47 Navigli 48 Figino 34 Porta Garibaldi-Arco della Pace 35 Certosa-Mac Mahon 32 Farini-Dergano-Bovisa

ZONE GIALLE (più di 50 casi di contagio ogni 100mila abitanti) 52 Ticinese 56 Barona-Gratosoglio 52 Solari 56 Lorenteggio-Giambellino 56 Primaticcio-Inganni 54 Quarto Oggiaro 55 Comasina-Bruzzano-Affori