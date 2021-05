Eitan è sopravvissuto miracolosamente allo schianto grazie all’abbraccio del padre

“Per essere riuscito a sopravvivere al terribile impatto è probabile che il padre, che era di corporatura robusta, abbia avvolto con un abbraccio suo figlio”. È quanto si apprende da fonti interne all’ospedale infantile Regina Margherita, dove è ricoverato in prognosi riservata Eitan, il bambino di 5 anni, unico sopravvissuto dell’incidente avvenuto sulla funivia di Stresa. Il bambino israeliano è intubato e sedato. Ieri è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la riduzione delle fratture. La prognosi resta riservata.

“La famiglia ha chiesto in questo momento il massimo riserbo e non vuole rilasciare alcuna dichiarazione: sono in lutto per quello che è successo e in ansia per il bambino”. Giovanni La Valle, direttore generale dell’ospedale infantile Regina Margerita, ha fornito alcuni aggiornamenti sulle condizioni di salute di Eitan. “I parenti – ha aggiunto – mi hanno chiesto di pregare per il nipote, qui c’è la zia e i nonni paterni, in questo momento chiedono solo il massimo riserbo”. (AGI)