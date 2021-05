Annalisa Minetti e gli occhiali che la aiutano a ‘vedere’: “Posso leggere favole ai miei bimbi”

“Grazie a questi occhiali finalmente torno a essere autonoma”: la cantante e atleta paralimpica Annalisa Minetti, ospite di Domenica Live, ha mostrato il dispositivo legato ai suoi occhiali che la aiuterà a tornare a “vedere”. “Si tratta di una piccola fotocamera che riesce a riconoscere i volti delle persone, a leggere, e a riconoscere le banconote”, ha raccontato.

Un passo importante per la Minetti, che da anni riesce a percepire solo ombre e sagome. L’artista, che oggi ha 44 anni, all’età di 18 anni aveva scoperto di essere affetta da retinite pigmentosa, malattia che causa una perdita progressiva della vista. Questi occhiali sfruttano un sistema che, tramite una serie di tasti, suggerisce in ogni momento tutto quello che la persona non riesce vedere. La tecnologia le consente di registrare i volti di familiari e amici, oppure libri o immagini di oggetti o paesaggi.

“Per voi molte cose sono scontate, ma non lo erano per me. L’idea di prendere un libro e leggere effettivamente una favola, non inventarla ai miei figli, è una grande ricchezza che prima non avevo”, ha aggiunto la Minetti.

Nei mesi scorsi, Annalisa Minetti aveva già parlato del dispositivo sottolineandone l’importanza: “In questo sistema si può inserire un registro dei volti dei tuoi familiari e dei tuoi amici associandoli al loro nome. Così, quando per esempio mia figlia mi viene incontro, la vocina mi avvisa: ‘Elena si sta avvicinando’. Sai che vuol dire? Ti cambia davvero la vita!”.