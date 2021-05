Riflessioni di Rosa Pozzani (F.I) Municipio 4 “Sala vive in un altro mondo”

Vedo con dispiacere e non poca preoccupazione che con Sala tutto il mondo è paese, o meglio, ogni quartiere è periferia.. Il sindaco vive in un altro mondo! Mentre si fa immortalare dal fotografo ufficiale a reclamizzare piscine tra poco sold out, la città e i suoi abitanti vengono sfigurati da episodi gravi che richiederebbero tempestiva e adeguata risposta da parte sua e del vicesindaco che è, giova ricordarlo, anche assessore alla sicurezza con delega alla Polizia Locale. Ma dove stiamo andando a finire?!? Sempre peggio…

L altro giorno il Questore mi diceva che siamo passati in meno di un anno da 2mila interventi a settimana su Milano e provincia (circa 3 milioni e mezzo di abitanti) a ben 6 mila! Le Forze dell’Ordine, mentre il sindaco perde tempo in piscina, non ce la fanno più. Vigili di Quartiere subito! Riorganizzazione della Polizia Locale subito! Immigrazione controllata subito!”E sull’inefficienza dell’amministrazione, due giorni fa raccontava in un post “ Non avendo trovato interlocutori fattivi e capaci nel sindaco e nel vicesindaco, che è anche assessore alla sicurezza, dopo aver avuto risposte soddisfacenti dal Prefetto, mi sono rivolta questa volta al Questore di Milano dott. Petronzi. Con me sono venuti storici e fattivi rappresentanti di un altrettanto storico comitato di zona.

Nell’interesse di noi tutti, cittadini e Istituzioni, abbiamo illustrato le principali problematiche che attanagliano la zona 4: recente nuova occupazione dello stabile di via Malipiero, assembramenti domenicali di venditori abusivi in piazzale Cuoco e viale Molise, carovane rom, palazzine occupate ex Macello, scuola di via Zama e stabili occupati in via Medici del Vascello. Sono personalmente molto soddisfatta avendo trovato davanti a noi una persona – che rappresenta una Istituzione tanto importante – seria e concreta che ci ha dato risposte puntuali e propositive prendendo con noi degli impegni ben precisi. Con grande sollievo e soddisfazione posso anticiparvi che in zona ci sarà a breve un’ operazione molto importante. Ovviamente al momento di più non posso dire.”

Rosa Pozzani Consigliere (F.I.) Municipio 4