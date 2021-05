Moda e riaperture: Giorgio Armani torna alle sfilate con il pubblico con un segnale importante

È stato il primo a sfilare a porte chiuse, durante la Fashion week di Milano del febbraio 2020. Il primo a intuire il momento particolarmente delicato con cui il nostro Paese si sarebbe da lì a poco dovuto misurare nei mesi a seguire, per via del Covid 19. Da lì l’impegno e le donazioni, la produzione di camici, i messaggi di sostegno ai medici e di speranza per il post-pandemia. Arriva, ora, da lui anche un segnale importante di ripartenza: Giorgio Armani ha annunciato, infatti, che le prossime sfilate in programma il 21 giugno e il 6 luglio si svolgeranno in presenza del pubblico.

LE SFILATE IN PRESENZA: QUANDO E DOVE – Il Gruppo Armani ha comunicato, infatti, che la collezione uomo primavera estate 2022 Giorgio Armani e l’Alta Moda Giorgio Armani Privé verranno presentate con sfilate in presenza di pubblico, rispettivamente lunedì 21 giugno e martedì 6 luglio. La sfilata Giorgio Armani avrà luogo nel cortile di via Borgonuovo 21, sede che ospitava storicamente i defilé del marchio. La sfilata Giorgio Armani Privé si terrà a Parigi, nel corso della settimana dell’Alta Moda, presso la sede dell’Ambasciata d’Italia, luogo simbolico che sottolinea l’Italia nella capitale dell’Haute Couture.

DISTANZIAMENTO E SICUREZZA – Il ritorno in presenza è stato deciso a seguito dell’attuale generale miglioramento della situazione sanitaria. L’organizzazione delle sfilate rispetterà le norme di distanziamento e sicurezza previste dalla legge e l’effettiva realizzazione degli eventi sarà comunque subordinata all’andamento dei contagi.