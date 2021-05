Marco Cagnolati (F.I) Municipio 3 “Pulizia ed eliminazione discarica abusiva – via Jesi

Una buona notizia dal Municipio 3 “Ed ecco che anche oggi viene segnato un punto in più nella lotta contro il #degrado che ormai si è diffuso in ampie aree della nostra città

Eliminata la discarica abusiva che incivili avevano creato e continuano ad alimentare in Via #Jesi (#Crescenzago#Turro#Municipio2) e che avevo segnalato nei giorni scorsi

Richiesta anche l’installazione di telecamere per fare in modo di identificare i colpevoli per poi prendere provvedimenti

Vediamo se l’amministrazione comunale risponderà positivamente e realizzerà quanto richiesto

Anche in tempo di #emergenza #covid il decoro e la pulizia della nostra città sono questioni importanti per chi abita, lavora, percorre tutti i giorni le strade del nostro quartiere

Marco Cagnolati consigliere (F.I) Municipio 3