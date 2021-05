Ennesima umiliazione per il personale della Polizia Locale di Milano

Diamo voce sul nostro giornale al comunicato stampa della Segreteria DICCAP/ SULPL di Milano città che si fa portavoce del malessere che serpeggia fra il personale della Polizia Locale della nostra città

Con sconforto comunichiamo che molto probabilmente circa 800 operatori di Polizia Locale che, avendo acquisito il grado di Sovraintendente, dal 1 giugno 2021 verranno degradati, per l’inerzia dell’Amministrazione Comunale di Milano nell’attuare il Regolamento Regionale per le Polizie Locali, emanato dalla Regione Lombardia il 27.03.2019 e recepito dal Comando solo in questi giorni.

Come al solito la colpa sarà di altri e non dell’indifferenza che ormai attanaglia i vertici dell’A.C. milanese …. Scene e discolpe già viste e sentite. Il Sulpl, di concerto con la Regione Lombardia ed il Comando, sta cercando di evitare questo ennesimo affronto nei confronti di chi ha già assunto il grado da Sovrintendente e che non può in nessun caso vedersi degradato.

La politica dell’umiliazione sta prendendo corpo anche nell’applicazione del nuovo CCDI del 2019 che rivede, modu propri, l’erogazione del salario accessorio portando delle DECURTAZIONI SALARIALI a 178 operatori che, invece, continuano a svolgere compiti e mansioni così come prima della sottofirma del citato Contratto Integrativo.

E meno male che occorre dare spazio alla meritocrazia ed all’impegno!

Questa Amministrazione ha iniziato il suo percorso amministrativo pensando che introducendo il badge si potessero risolvere tutti i problemi di sicurezza di questa Città. Per contro ha ottenuto solo l’ingessatura dei servizi che risultano discontinui e insufficienti.

Ma ciò è dovuto anche ad una Politica occupazionale, per tutto l’Ente, e dunque anche per la Polizia Locale anch’essa INSUFFICENTE e che porterà il Corpo a numeri di operatori prossimi ai 2700,quando erano 3080 solo alcuni anni fa, tutto ciò alla faccia delle 300 assunzioni promesse dal Sindaco Sala.

Non è così che si fa Polizia di Prossimità, soprattutto in un periodo come quello attuale, ove, in carenza di organico, gli operatori con abnegazione si mettono a disposizione per garantire i dovuti servizi alla cittadinanza.

Tuttavia sarebbe piacevole scoprire che la politica riveda le proprie scelte ed incominci seriamente ad affrontare i problemi veri di sicurezza di questa Città e del Corpo di Polizia Locale di Milano dove, è bene ricordarlo, il malessere regna sovrano e la demotivazione del personale la fa da padrone.

La Segreteria DICCAP/ SULPL di Milano città