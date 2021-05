Consigli di skincare routine: quali prodotti utilizzare?

La skincare routine è un fattore fondamentale per chi vuole essere sempre al top in qualsiasi momento della giornata. Per rendere al massimo occorre però seguire con attenzione tutti i passaggi che riguardano la cura della pelle. Ed, ovviamente, è fondamentale utilizzare i migliori prodotti presenti sul mercato destinati alla skincare routine.

I prodotti da utilizzare

I prodotti viso da utilizzare sono davvero tanti e bisogna sceglierli con cura in base a quelli che sono i problemi della nostra pelle. Se si hanno problemi di acne, ad esempio, non può mancare il gel per la pulizia profonda La Roche-Posay Effaclar. Il gel rimuove efficacemente tutte le impurità e l’eccesso di sebo dalla pelle grassa e sensibile senza causare una secchezza indesiderata e lasciando il viso pulito e fresco.

Questo prodotto è efficace perchè rimuove delicatamente sporco e sebo dalla pelle, riduce visibilmente i punti neri, lascia la pelle pulita e fresca ed è perfetto per qualsiasi genere di pelle.

Diverso è il discorso delle maschere per il viso. La maschera in tessuto Missha Airy Fit Pearl illumina la pelle stanca e opaca, le fornisce idratazione, elasticità e vitalità dopo soli 15 minuti. Lasciati convincere dagli effetti della maschera che sfrutta principi attivi naturali estratti a freddo – tutto questo per rendere subito più bello il tuo viso.

Nuxe è da sempre un marchio che fa la differenza per quanto riguarda la skincare routine. Il prodotto Nuxe Huile Prodigieuse dona alla tua pelle un trattamento di lusso. L’olio secco multifunzione Nuxe Huile Prodigieuse contiene preziosi oli naturali per nutrire in profondità viso, corpo e capelli. Inoltre, contiene un profumo meraviglioso che adorerai. Il consiglio è di applicare l’olio sul viso una volta al giorno con un movimento verso l’alto partendo dal centro del viso verso l’esterno.

Avènè, poi, con l’acqua termale, è fondamentale per la cura della pelle. L’acqua termale Avène Eau Thermale lenisce e allevia prurito, irritazione e arrossamento della pelle. Può anche essere usata per le irritazioni dei neonati o come prevenzione dopo la rasatura. E se hai bisogno di ristoro in qualsiasi momento della giornata, l’acqua termale ti darà un sollievo immediato dal calore e dalle sensazioni sgradevoli. Nel mondo della bellezza, la crema idratante viso Elizabeth Arden Visible Difference Refining Moisture Cream Complex rappresenta un classico molto famoso che, grazie alla sua ricca texture, idrata a fondo la pelle, le dona elasticità e la protegge dalla perdita di idratazione.

Noterai una differenza visibile già dopo 14–21 giorni e poi non vorrai più tornare alla tua comune cura idratante. La crema ha ottenuto numerosi riconoscimenti in concorsi prestigiosi.