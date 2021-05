Milanosport, sabato riaprono piscine scoperte Cardellino, Sant’abbondio e Romano

“Ultimissimi giorni di preparativi prima di riaprire le vasche scoperte il 22 Maggio. Dal prossimo sabato si riaprano la piscina Cardellino, Sant’Abbondio e il centrobalneare Romano, vera icona dell’estate meneghina. Dal 2 giugno tornano il centro balneare Argelati in zona Navigli e la vasca 50 m scoperta del Saini, immersa nel verde del parco Forlanini”. Lo annuncia in una nota Milanosport, la società che gestisce gli impianti sportivi comunali. “Per evitare code e assembramenti sarà possibile acquistare l’ingresso on line su www.milanosport.it. – spiega la società – Le aperture in programma sabato 22 maggio si vanno ad aggiungere alle già avvenute riaperture dei centrisportiviCambini Fossati, Lido, Washington e Saini. Tutti gli iscritti ai corsi hanno già ricevuto un voucher che potranno spendere in 18 mesi su tutta la proposta Milanosport, anche Campus e corsi estivi, mentre i possessori di un abbonamento potranno riattivarlo al loro primo ingresso e riprendere a nuotare.Appena sarà possibile riapriranno anche le vasche al coperto della Cozzi, Procida e Solari, e naturalmente il nuovissimo centro Parri Mengoni e la Piscina Suzzani completamente ristrutturata, entrambi con ampiogiardino e palestre cardio-fitness, che saranno disponibili già dai primi di giugno!Dal 14 giugno partiranno i Campus per bambini e ragazzi nei centri Iseo, Lido e Saini, che come ogni anno,animeranno l’estate con tanto sport e divertimento e sarà anche l’occasione di tornare a stare insieme in totale sicurezza. Si arricchisce la proposta di sport e corsi: in Iseo, Lido, Procida e Saini all’aperto in piena sicurezza i nuovicorsi di Aereo gag- Circuit training – City walk training- Functionaltone-Ginnastica generale – Interval training”, conclude la nota.

