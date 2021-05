Il Comune è in astinenza da multe: meno sanzioni in bilancio Granelli si scatena con Area B e ausiliari

Ieri Granelli si è recato dagli ambientalisti di Cittadini per l’Aria e ha preso solenni impegni. Ha promesso di riattivare Area B , la sosta a pagamento e più multe per tutti.

Siamo alle solite. L’approccio della Giunta è solo ideologico, puro odio verso la mobilità privata, verso le auto. Queste misure non sono fondate su dati scientifici. Però finiscono per essere misure classista per chi non ha soldi per cambiare l’auto o per vivere in centro storico. E penalizzano tutte le attività di lavoro basate sulla mobilità, la logistica, l’iniziativa privata.

Ho invitato Granelli a portare in Consiglio i dati sull’inquinamento dell’anno Covid 2020 nel quale la circolazione è crollata e le polveri sono rimaste uguali. Che pensa di cambiare con Area B ?

La verità è che il Bilancio del Comune ha oramai una tossicodipendenza dalle sanzioni stradali e la prolungata astinenza – nel 2020 ha incassato 160 milioni in meno – impone disperatamente di tornare a mungere gli automobilisti.