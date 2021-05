Idroscalo: da giugno tornano camp per bambini e ragazzi

Con l’arrivo dell’estate e la chiusura delle scuole all’Idroscalo tornano i camp per giovani all’Idroscalo. È stato infatti lanciato il catalogo della seconda edizione di “Bella Raga”, che propone da giugno a settembre, agosto compreso, un programma di attività come immersioni in natura e laboratori; sport nell’acqua e a terra, a cavallo e con i cani di salvataggio. Sono inoltre previsti giochi e attività creative, con proposte adatte a tutte le età: per divertirsi insieme, nel rispetto delle norme previste e pronti ad adattarsi alle eventuali modifiche che si renderanno necessarie.

Intanto riparte la balneazione libera nei pressi della Riviera est, in un’area delimitata da boe e presidiata dai bagnini della Fin e sotto il controllo dei Sommozzatori del Comune di Milano. Dal 16 maggio hanno riaperto anche le piscine della Riviera Est e dal 28 maggio quelle della Villetta. E per gli appassionati di nuoto libero o pinnato vi è, tutto l’anno, una corsia dedicata a cui poter accedere tramite le società sportive presenti: Cus Milano, Idroscalo Club, Marinai d’Italia. “Sono contenta che l’Idroscalo sia ancora una volta pronto ad accogliere ragazze e ragazzi, bambine e bambini, confermandosi ancora una volta nella sua vocazione di centro di attrazione, incontro e socialità” ha commentato in una nota la vicesindaca della Città metropolitana di Milano, Arianna Censi.