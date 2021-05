Area B, Comazzi: raccolta firme contro attivazione

L’esponente azzurro: ‘La campagna vaccinale di Regione Lombardia procede molto bene; vanificare sforzi dei cittadini dopo un anno e mezzo di sacrifici è assurdo e irresponsabile’.

‘Come ho denunciato pochi giorni fa le intenzioni dell’assessore Granelli sono chiare: alla chiusura delle scuole sarà riattivata Area B e i parcheggi torneranno a pagamento. Per la sinistra riempire le casse del Comune è più importante di tutelare la salute dei cittadini: per questo motivo sto organizzando una raccolta firme contro queste decisioni scellerate” afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale.

“La campagna vaccinale di Regione Lombardia – continua – procede molto bene: finalmente, dopo un anno e mezzo di sacrifici, i lombardi vedono la luce in fondo al tunnel. Vanificare tutti gli sforzi dei cittadini per un mero interesse di cassa è assurdo e irresponsabile. In questo periodo i cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter viaggiare in sicurezza, incentivando l’utilizzo dell’automobile per evitare pericolosi assembramenti nei mezzi pubblici. Chi volesse far sentire la sua voce può scrivere all’indirizzo stopareab@gmail.com . Sarà mia cura – conclude Comazzi – far pervenire al sindaco Sala e all’assessore Granelli le rimostranze dei cittadini stufi di essere vessati”.