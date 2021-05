Pass sosta disabili. Si potrà chiedere anche on-line. Sportello dedicato nella nuova sede comunale di via Sile

Con il trasloco degli uffici comunali in via Sile, anche lo sportello per il pass sosta disabili si sposta da via Beccaria 19 alla nuova sede. Lo spostamento è occasione per offrire ai cittadini una opportunità in più: sarà possibile ottenere il rilascio o il rinnovo del pass disabili anche da casa con una procedura online, gratuita, che non richiede presenza fisica. Si accederà al servizio con SPID oppure iscrivendosi con e-mail e password. Il link allo sportello virtuale sarà disponibile sul sito web del Comune. Tutto il processo dalla domanda al rilascio non richiede presenza. Il pass disabili cartaceo verrà spedito mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai cittadini all’indirizzo da essi indicato. Rimane la possibilità di ritiro direttamente allo sportello di via Sile 8, previo appuntamento tramite lo 020202. Il pass è gratuito, compresa la spedizione (fino a oggi era richiesto 1 euro a titolo di rimborso). Oggi sono attivi circa 20.000 pass disabili e le richieste negli anni precedenti al Covid erano di circa 4.500 ogni anno, cui si aggiungevano 3.800 rinnovi; le richieste nel 2020 sono scese a 2.400 più 2.500 rinnovi.