Parte Lunedì 24 ai Giardini Montanelli con “Agiamo” il progetto “Giardini per bene”

Giardini Montanelli si fanno belli grazie a “Giardini per bene”

Lunedì 24 maggio 2021 alle ore 9.30 presso l’”Aiuola delle rose”, lato via Palestro, di fronte alla GAM, prenderà avvio il progetto “Giardini per bene”.

Si tratta di un progetto di AGIAMO ‐ Associazione Amici dei Giardini Montanelli, sostenuto anche da Rotary Club Milano Nord Ovest e Cobaty Italia ‐ Associazione interprofessionale per le costruzioni, l’urbanistica e l’ambiente, che permetterà ad alcune persone selezionate con l’aiuto di OSF ‐ Opera San Francesco per i Poveri, provenienti da Mali, Camerun, Nigeria, Sierra Leone, Marocco e Sudan, di lavorare come manutentori del verde pubblico, guadagnare e rendere bello un luogo iconico della città di Milano.

Erbacce, tracce di incuria e degrado sono le pecche a cui porre rimedio grazie alla volontà e al lavoro di una decina persone che, insieme ai volontari delle tre associazioni sostenitrici del progetto, verranno coinvolte in una attività organizzata di manutenzione del verde pubblico milanese all’interno dei Giardini Montanelli.

Lo scopo è non solo far tornare all’antico splendore un’area verde della città molto amata dai cittadini, ma soprattutto dare un impiego, seppure temporaneo, a persone che in questo particolare momento si trovano senza un’occupazione e quindi in difficoltà economica.

Il loro compito è semplice ma non per questo poco importante, si tratterà soprattutto di estirpare erbacce dato che vaste aree dei viali a ghiaia sono ormai completamente inerbati, come quasi tutti i cordoli di scolo ai bordi delle aiuole.

Anche se questa lavorazione manuale è facile da eseguire, non richiede alcuna specializzazione né particolari prestazioni fisiche e chiunque dotato di buona salute e buona volontà può eseguirla, le tre associazioni hanno già iniziato la formazione dei neo‐manutentori.

AGIAMO, Rotary Club Milano Nord Ovest e Cobaty hanno costituito un fondo che permetterà di retribuire regolarmente per alcune settimane i lavoratori selezionati da OSF, la quale si occuperà anche di facilitare i rapporti tra questi ultimi e i volontari delle tre associazioni, continuando così a seguire l’andamento di “Giardini per bene” sino alla conclusione del progetto che è stato contrattualizzato da AGIAMO con l’Area Verde del Comune di Milano.

Qualunque realtà aziendale o anche i privati che volessero sostenere il progetto possono farlo in modo che l’intervento di manutenzione possa essere prolungato e quindi reso ottimale fino a poter diventare un servizio continuativo che garantirebbe ai Giardini di essere “belli” tutti i giorni.

Per ulteriori informazioni: agiamo.amici@gmail.com 335.8133.659 ‐ 335.6123.640