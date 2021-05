Monopattini elettrici – Un nuovo capitolo

Un altro incidente causato da un monopattino elettrico ieri sera in zona Niguarda.

Come riportato dal Corriere una signora di 50 anni è ricoverata in gravi condizioni nella Terapia intensiva all’Ospedale San Raffaele per essere stata investita mentre attraversava la strada con il semaforo verde.

È solo l’ennesimo caso, mi chiedo quanti ne succedano ogni giorno senza avere l’onore della cronaca….

Forse non guasterebbe un passo indietro da parte dell’Amministrazione comunale su una decisione alquanto infelice presa al termine della prima fase pandemica per evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici (!).

Milano abbonda di questi monopattini che preoccupano ogni giorno ciascuno di noi che ne percepiamo continuamente il pericolo.

Oltre al fatto che questi mezzi vengono abbandonati in mezzo ai marciapiedi che un pedone avrebbe il diritto di percorrere senza trovare intralci.

Questa situazione di degrado oggi purtroppo si rivela il male minore di fronte a quanto è accaduto.

Mi aspetto dal Sindaco Sala una reale presa di posizione, non solo proclami e belle parole in nome della sua città “Green”.