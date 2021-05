Questo è il primo di una serie di articoli in cui affronteremo i fondamenti e i contenuti più importanti che riguardano ” l’Alimentarsi in modo Consapevole”.

Alimentarsi in modo consapevole consiste “nell’essere cosciente, in ogni momento, di cosa mangio e ne conosco gli effetti sul mio sistema mente-corpo, nonché la scoperta di sé stessi in relazione al cibo, esperienza di piacere e benessere che coinvolge tutti i sensi.”

Seguire un’alimentazione consapevole può essere un percorso e l’origine di un cambiamento profondo che, partendo dal cibo porta, secondo i propri tempi, a modificare anche altri ambiti di vita, senza seguire la moda del momento, infatti mangiare in modo sano per ottenere un benessere ottimale è spesso l’eccezione piuttosto che la regola. Non si pensa a quanto il cibo possa essere curativo (“fa che il cibo sia la tua medicina” diceva Ippocrate), a quanto possa aumentare le performance sportive, a quanto incide sull’eros e la psiche…

E’ vero che alimentarsi è il processo che fornisce all’organismo i nutrienti sufficienti per ottimizzare la salute e il benessere come: l’acqua, gli enzimi, i minerali, le vitamine, gli aminoacidi, gli acidi grassi essenziali, i carboidrati; e altrettanto vero che una dieta equilibrata, appropriata, include tutti questi nutrienti, in giusta proporzione, in base alle mutevoli esigenze del corpo; pertanto non esiste un consiglio di nutrizione o di dieta uguale per tutti, ma… occorre fare attenzione ad ascoltare le proprie reazioni, notare come esso risponde ai sintomi di una errata alimentazione che in genere si manifestano come squilibri metabolici, come malattie degenerative, come diminuzione delle energie…

Per questo è importante che il cibo che mangiamo sia: vitale, sano e ricco di nutrienti, intero e non trasformato, privo di tossicità, privo di antibiotici, privo di parassiti, privo di radiazioni, coltivato in terreni sani,

mineralizzati, vivente, fresco e quando possibile grezzo. Nel contesto dell’alimentazione, essere consapevoli può permetterci di interrompere, spezzare i nostri attaccamenti a quelle abitudini che ci portano a mangiare in modo poco corretto e di saper scegliere pensieri, sentimenti e comportamenti adeguati. Capita a tutti di avere un irrefrenabile desiderio di mangiare cibo “spazzatura”; pensiamo a quando si è stressati, a quando ci si sente soli ed annoiati, quando si ha una scarsa autostima o si desidera conforto ed è proprio in questi momenti che per soddisfare queste esigenze cerchiamo un cibo che, inconsciamente, associamo a momenti come: la nostra infanzia ( e mangiamo cibi zuccherati,) il sentirsi amati (una scatola di cioccolatini)… Mentre si affrontano questi bisogni psicologici insoddisfatti però, il corpo richiede cibo, ed è qui che bisogna aiutare la volontà a saper scegliere, in modo consapevole, cibo sano e nutriente perché così facendo, si apprezza e rispetta se stessi sentendoci alla fine molto meglio.

Quindi, la dedizione a un’alimentazione ottimale, alla salute e al benessere rappresenta un passaggio dalla vita reattiva-compulsiva a una vita di autentica conoscenza; quando vivi in modo reattivo stai reagendo inconsciamente alle cose e di conseguenza non attivi la libera scelta. Quando non siamo pienamente consapevoli del cibo che stiamo mangiando, da dove proviene, come è cresciuto e come ci ha raggiunto, non apprezzeremo appieno la meraviglia di esso. La prossima volta che mangi considera il miracolo di come la natura genera cibo e valuta se la salute e la nutrizione del cibo che stai mangiando sono state perse, preservate o degradate lungo il cammino verso il tuo piatto.

Seguendo un percorso di Alimentazione Consapevole ti sentirai:

Soddisfatto e Sicuro delle tue scelte alimentari: imparerai come nutrire e curare il tuo corpo e mantenere il peso.

Pieno di energia: ti sveglierai con più lucidità mentale e obbiettivi chiari, più riposato e senza dolori, con l’umore equilibrato.

Supportato e Ascoltato: sarai felice di aver incontrato qualcuno che ascolta davvero i tuoi problemi di salute ed è pronto ad aiutarti, che capisce quello che stai vivendo e sarà al tuo fianco per aiutarti con le sfide future.

Ti sentirai bene ogni giorno e affronterai…Un passo alla volta…

dott.ssa Maria Margherita Petio

Biologa Nutrizionista

Specializzata in Patologia Clinica

Esperta in MTC, Medicina Funzionale

e Medicina Quantistica