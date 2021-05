Lombardia: avvia due importanti bandi per un totale di 11 milioni in tema di #digitalizzazione.

Regione Lombardia con il supporto di Unioncamere Lombardia da il via a due importanti bandi per un totale di 11 milioni in tema di #digitalizzazione. Il primo ‘Voucher digitali 4.0’ (7,1 milioni) e il secondo dedicato all’E-commerce (4,5 milioni). L’obiettivo è sostenere le Micro, Piccole e Medie imprese, nell’introduzione in azienda di tecnologie digitali per consolidare la propria posizione sui mercati. L’assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi: “Si tratta di una misura che dà la possibilità alle imprese Lombarde di rafforzarsi sul digitale e utilizzare completamente i grandi benefici del settore aggiungendo quote di mercato”. https://www.lombardianotizie.online/digital-imprese-11…

