Forse arriva il nuovo supermercato, negozi sotto sfratto: la protesta e la lettera al Sindaco dei titolari

Non si conoscono i motivi dello sfratto che ha generato proteste e domande senza risposte , ma probabilmente il nuovo affittuario realizzerà un grande supermercato che “ingloberà” tutti gli spazi, oppure questi verranno riaffittati ad altri . E’ Milanotoday che notificando l’accaduto, precisa “Dovrebbe essere Aldi, la catena di “discount premium”, il nuovo ospite del mini centro commerciale di via Novara 15 in zona San Siro a Milano. La certezza della firma del contratto non c’è ancora, ma le voci di quartiere parlano chiaro. In precedenza la struttura ospitava il supermercato Simply (prima ancora, Sma) e il negozio di articoli per animali della catena Arcaplanet, oltre a diversi servizi tra cui un tabaccaio, una lavanderia e un bar. Di certo i negozianti sono scoraggiati. Il tabaccaio, peraltro uno dei 32 ad avere aderito alla distribuzione dei certificati anagrafici, ha scritto una lettera aperta al sindaco di Milano Beppe Sala parlando anche a nome dei suoi colleghi «vittime credo – si legge – di un’operazione commerciale sferrata dal gruppo Aldi, si vocifera, che tra poco le verrà a chiedere una nuova licenza commerciale per questo punto vendita chiuso dal gruppo Auchan». I motivi commerciali saranno verificati, ma le conseguenze umane , soprattutto in questo periodi sono drammatiche «Io e i miei colleghi – continua la lettera riportata da Milano today- saremo sbattuti fuori il 20 maggio senza nessuna preoccupazione per il nostro lavoro mentre i grandi gruppi giocano con la vita delle piccole imprese». Il rivenditore di tabacchi parla poi del collega titolare del bar, definendolo «irriconoscibile, con un forte esaurimento nervoso» e costretto all’ospedale. «Le chiedo – conclude la lettera al sindaco – se può darci una mano in questa disumana situazione».

